07.05.2019 08:51

Харьковский бизнес массово платит ЕСВ на заблокированные счета «запутавшись» в разделении налоговой

Харьковский бизнес массово платит ЕСВ на заблокированные счета «запутавшись» в разделении налоговой



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В мае вступили в силу новые казначейские счета, на которые платятся пенсионные взносы. Однако харьковские бизнесмены и предприниматели активно «промахиваются» с платежами по единому соцвзносу, отправляет их на старый счет.

Это подтверждается в официальном письме Государственной казначейской службы №15-09 к Нацбанку и банковской системе.

В нем говорится о «значительном количестве случаев уплаты ЕСВ на заблокированные счета, открытые на балансе ГУГКСУ (Главного управления Государственной казначейской службы Украины)».

Чиновники поняли, что компании запутались и допускаю ошибки, несмотря на разъяснения налоговиков. Потому решили достучаться уже не к бизнесу, а к обслуживающим его банкам. Госказначейство отправила письмо на банковскую систему. И напомнило, что со 2 мая 2019 года ЕСВ отправляется на счета 3719 органов Государственной фискальной службы и на счета Пенсионного фонда в части погашения задолженности по состоянию на 1 октября 2013 года. Они открыты на балансе Казначейства Украины (ЕАП), код банка — 899998.

В документе уточняется, что счета для зачисления единого соцвзноса на балансе ГУГКСУ уже заблокированы, и в дальнейшем будут закрыты. Потому банкиров попросили отправлять платежи по правильным реквизитам.

Ранее ГФС предупреждала налогоплательщиков о смене счетов, и грозила наказать по всей строгости, даже если неуплата ЕСВ будет связана с путаницей со счетами. Бизнесменов-неумех пообещали наказывать также как неплательщиков.

Смена счетов и связанная с ней неразбериха возникли из-за разделение Государственной фискальной службы на две составляющие. Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Она была анонсирована еще в 2018 года, а фактически началась в 2019-ом.