07.05.2019 12:06

В апреле налоги и сборы на четверть превысили прошлогодние

В апреле поступления налогов и сборов в местные бюджеты Харьковщины составили более 1,4 млрд грн.



//kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области отметили, что собранная сумма на 294,0 млн. грн, или на 26,2% больше чем за апрель 2018 года. Дополнительно получено 123,500 млн гривен.



ГФС в Харьковской области выражает благодарность плательщикам за своевременную и полную уплату налогов и сборов. Ведь от состояния наполнения местных бюджетов напрямую зависит социальное и экономическое развитие нашего региона.