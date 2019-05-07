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07.05.2019  12:06   

В апреле налоги и сборы на четверть превысили прошлогодние

В апреле поступления налогов и сборов в местные бюджеты Харьковщины составили более 1,4 млрд грн.


//kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области отметили, что собранная сумма на 294,0 млн. грн, или на 26,2% больше чем за апрель 2018 года. Дополнительно получено 123,500 млн гривен.

ГФС в Харьковской области выражает благодарность плательщикам за своевременную и полную уплату налогов и сборов. Ведь от состояния наполнения местных бюджетов напрямую зависит социальное и экономическое развитие нашего региона.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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