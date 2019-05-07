В апреле налоги и сборы на четверть превысили прошлогодние

В апреле поступления налогов и сборов в местные бюджеты Харьковщины составили более 1,4 млрд грн.
В Главном управлении фискальной службы Харьковской области отметили, что собранная сумма на 294,0 млн. грн, или на 26,2% больше чем за апрель 2018 года. Дополнительно получено 123,500 млн гривен.
ГФС в Харьковской области выражает благодарность плательщикам за своевременную и полную уплату налогов и сборов. Ведь от состояния наполнения местных бюджетов напрямую зависит социальное и экономическое развитие нашего региона.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без существенных осадков, днем в западной половине области кратковременный дождь. Грозы, местами град.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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