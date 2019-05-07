07.05.2019 17:22
Средняя зарплата харьковчанина за первый квартал 2019 «скатывается» в сторону минималки
Если в прошлом году средняя зарплата превышала минимальную более чем в два раза, то по итогам первого квартала она приблизилась к опасному психологическому барьеру.
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Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области, начисленная за январь-март 2019 составляла 8323 грн (на 20,9% больше, чем за соответствующий период 2018 г . и в 2 раза выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (4173 грн)).
Средний размер заработной платы одного штатного работника в марте 2019 составлял 8711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.
В марте 2019 содержался высокий уровень дифференциации размера заработной платы по видам экономической деятельности.
Самой высокооплачиваемой оставалась работа в следующих сферах:
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добывающая промышленность и разработка карьеров (15821 грн)
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информация и телекоммуникации (15804 грн)
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финансовая и страховая деятельность (13197 грн)
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строительство (11905 грн)
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государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (11885 грн).
В то же время, наименьший размер заработной платы, не превышающий
средний показатель по области, наблюдался в следующих сферах:
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временное размещения и организация питания (5662 грн)
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здравоохранение и предоставление социальной помощи (6083 грн)
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оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6666 грн)
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операции с недвижимым имуществом (6732 грн)
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деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания (6758 грн)
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сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (6812 грн)
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искусство, спорт, развлечения и отдых (7148грн)
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образование (7546 грн)
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водоснабжения; канализация, обращение с отходами (7801 грн).