07.05.2019 17:22

Средняя зарплата харьковчанина за первый квартал 2019 «скатывается» в сторону минималки

Если в прошлом году средняя зарплата превышала минимальную более чем в два раза, то по итогам первого квартала она приблизилась к опасному психологическому барьеру.



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Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области, начисленная за январь-март 2019 составляла 8323 грн (на 20,9% больше, чем за соответствующий период 2018 г . и в 2 раза выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (4173 грн)).

Средний размер заработной платы одного штатного работника в марте 2019 составлял 8711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.

В марте 2019 содержался высокий уровень дифференциации размера заработной платы по видам экономической деятельности.

Самой высокооплачиваемой оставалась работа в следующих сферах:

добывающая промышленность и разработка карьеров (15821 грн)

информация и телекоммуникации (15804 грн)

финансовая и страховая деятельность (13197 грн)

строительство (11905 грн)

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (11885 грн).

В то же время, наименьший размер заработной платы, не превышающий

средний показатель по области, наблюдался в следующих сферах: