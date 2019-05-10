Харьковская таможня заработала более 4 миллиардов гривен

С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 4 миллиардов гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 12%.
В апреле текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 998 млнгривен, что на 16% больше, чем в апреле 2018 года.
Основными бюджетообразующими товарами стали:
– минеральные удобрения – уплачено налогов 470 млн гривен;
– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование – уплачено налогов 387 млн гривен;
– машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено налогов 369 млн гривен;
– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено налогов 356 млн гривен;
– табак и промышленные заменители табака – уплачено налогов 313 млн гривен.
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 9 275 тысяч тонн грузов, 557 тысяч транспортных средств и 1,262 млн граждан.
За апрель 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 2,5 миллиона тонн грузов, 154 тысячи транспортных средств и 398 тысяч граждан.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: