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10.05.2019  11:05   

Харьковская таможня заработала более 4 миллиардов гривен

С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 4 миллиардов гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 12%.


// ГФС

В апреле текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 998 млнгривен, что на 16% больше, чем в апреле 2018 года.

Основными бюджетообразующими товарами стали:

– минеральные удобрения – уплачено налогов 470 млн гривен;

– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование – уплачено налогов 387 млн гривен;

– машины, оборудование и механические устройства, их части – уплачено налогов 369 млн гривен;

– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – уплачено налогов 356 млн гривен;

– табак и промышленные заменители табака – уплачено налогов 313 млн гривен.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 9 275 тысяч тонн грузов, 557 тысяч транспортных средств и 1,262 млн граждан.

За апрель 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 2,5 миллиона тонн грузов, 154 тысячи транспортных средств и 398 тысяч граждан.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, таможня, штраф, харьков
 
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