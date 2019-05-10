10.05.2019 16:40

В Харькове обвалились цены на капусту, но морковка и лук все еще дороже бананов

Полки супермаркетов завалили молодыми овощами.



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В Харькове начали резко снижаться цены на капусту. Если 3 мая в супермаркетах молодой овощ продавали в среднем по 40 грн./кг, то к 10 мая стоимость снизилась до 25 грн./кг. А в некоторых сетях белокочанную капусту нового урожая и вовсе можно приобрести по 15 грн./кг. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга, проведенного СМИ

.Вместе с тем, невзирая на первые поставки молодой моркови из Херсона, цены на этот «борщевой» продукт падать пока и не думают. По данным СМИ, первые партии морковки из южных регионов страны в опте продаются по 45-50 грн./кг. Тогда как прошлогодний импортный овощ можно приобрести по 18,5 грн.

В этом в сетях харьковских магазинов прошлогодний овощ продают по 25-28 грн./кг. Иными словами, за минувшую неделю цены на него не изменились.

Стабильно высокой остается и стоимость репчатого лука. На оптовых рынках импортный овощ продают в среднем по 19 грн./кг. А в киевских супермаркетах за килограмм лука просят от 30 до 40 гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам апреля 2019 года овощи возглавили антирейтинг подорожания. Цены на них за год выросли на 47%.