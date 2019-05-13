Харьковских ФОПов и разорившихся базарных торговцев может ожидать налоговая амнистия

По перспективной налоговой программе предлагают списать 7 миллиардов несуществующих долгов ФОП по ЕСВ.
В новой команде управленцев хотят списать с физических лиц-предпринимателей 7 млрд долга за единый социальный взнос. В реальности же этого долга не существует: общий налоговый долг ФОП-ов составляет всего 2 млрд гривен. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Представитель команды нового Президента Украины Данил Гетьманский, который отвечает за экономическое и налоговое направление, рассказал , что ФОП-ам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.
В Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФОП после 2017 года, а также рост налогового долга предпринимателей перед государственным бюджетом.
Общая задолженность перед государственным бюджетом с момента начала действия закона выросла всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен.
При этом количество ФОП с 2017 года действительно снизилось: 300 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность.Что касается сегмента предпринимателей, долг которых составляет меньше 20 тысяч грн, то есть именно тех, кто не закрыл ФОП за прошедшие два года и не платил все это время ЕСВ, то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн.
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