13.05.2019 13:21

Харьковских ФОПов и разорившихся базарных торговцев может ожидать налоговая амнистия

По перспективной налоговой программе предлагают списать 7 миллиардов несуществующих долгов ФОП по ЕСВ.



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В новой команде управленцев хотят списать с физических лиц-предпринимателей 7 млрд долга за единый социальный взнос. В реальности же этого долга не существует: общий налоговый долг ФОП-ов составляет всего 2 млрд гривен. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Представитель команды нового Президента Украины Данил Гетьманский, который отвечает за экономическое и налоговое направление, рассказал , что ФОП-ам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

В Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФОП после 2017 года, а также рост налогового долга предпринимателей перед государственным бюджетом.

Общая задолженность перед государственным бюджетом с момента начала действия закона выросла всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен.

При этом количество ФОП с 2017 года действительно снизилось: 300 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность.Что касается сегмента предпринимателей, долг которых составляет меньше 20 тысяч грн, то есть именно тех, кто не закрыл ФОП за прошедшие два года и не платил все это время ЕСВ, то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн.