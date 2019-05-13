Харьков увеличил отчисления на поддержку армии

За четыре месяца текущего года Харьковщина направила на нужды вооруженных сил 347 миллионов гривен военного сбора.
В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о поступлении военного сбора.
В Государственный бюджет с начала года поступило 347 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перечисленная сумма выросла на 69,6 млн грн (или на 25,1%).
В бюджет дополнительно поступило 33,7 млн грн, что составило 110,8% от запланированных поступлений.
К тому же перечисляемые суммы «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона растут каждый месяц, отмечают в фискальном ведомстве.
Если на начало года было перечислено 78,3 млн грн, то в апреле поступления составили 92,4 млн грн.
Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому своевременная и полная уплата этого сбора является чрезвычайно важным для усиления обороноспособности нашей страны.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: