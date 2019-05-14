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14.05.2019  16:48   

Стабильный кредитный рейтинг Харькова подтвержден агентством «IBI-Rating»

Национальное рейтинговое агентство «IBI-Rating» сегодня, 14 мая, подтвердило кредитный рейтинг Харькова на уровне uaA+ с прогнозом «стабильный» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.


Стабильный кредитный рейтинг Харькова подтвержден агентством «IBI-Rating»
Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую способность города рассчитываться по своим обязательствам.
 
«Стабильный» прогноз, с наиболее высокой долей вероятности, предполагает неизменность рейтинга на протяжении 12 месяцев.
 
По мнению экпертов агентства «IBI-Rating», Харьков имеет одну из крупнейших и диверсифицированных экономик среди других городов Украины. Городская власть проводит взвешенную финансовую политику, поддерживая показатели ликвидности бюджета и долговой нагрузки на приемлемом уровне. По результатам 2018 года показатель ввода в эксплуатацию жилья в расчете на одного жителя в городе остается выше среднего показателя по Украине.
 
В целом большинство показателей состояния хозяйственного комплекса и экономики города (в т.ч. в пересчете на душу населения) превышают или соответствуют средним по стране. Город имеет хорошую логистику, значительное количество учебных заведений (по разным профилям) и развитую обслуживающую, коммунальную и социальную инфраструктуру.
Тэги:  рейтинг, инвестиционная привлекательность, харьков
 
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