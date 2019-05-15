15.05.2019 10:52

Кабмин запланировал повышение зарплат почти в два раза, невзирая на текущие задолженности

С марта текущего года работодатели начали активно наращивать долги перед работниками, достигнув на 1 апреля 2,5 млрд грн (по Харькову 280,8 млн. грн).



// facebook

Правительство Украины планирует к 2021 году повысить среднюю зарплату до $620 (16 210 грн по курсу на 14 мая 2019 года). Об этом во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Одна из важнейших задач правительства — рост национальной экономики. Рост экономики позволит дать новое качество жизни людей из-за увеличения их доходов. Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в три раза за последние три года, среднюю — в два раза», — сказал премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Согласно последним данным Госстата, в марте нынешнего года средняя зарплата по Украине составила 10237 грн ($390 по курсу на сегодняшний день). Таким образом, в планах правительства в течение двух лет — повысить доходы украинцев почти на 60%.

По словам Гройсмана, увеличение средней зарплаты поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику, а не ездить на заработки за границу.

В Кабинете министров отметили, что в новом Соглашении власть делает акцент на продвижении отечественного производителя как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В частности, определены общие обязательства по созданию:

конкурентоспособных рабочих мест;

условий для легализации занятости и оплаты труда;

совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, профессионального обучения работников.

Также сообщается, что впервые в Соглашении содержатся отдельные обязательства непосредственно работодателей, связанных с обеспечением надлежащего уровня охраны и условий труда, лечения и оздоровления работников.

В то же время эксперты отмечают, что рост заработной платы с 2016 года на самом деле позволил всего лишь вернуться к покупательной способности зарплат 2013 года, а очередное повышение может увеличить затраты на фонд оплаты труда, что увеличит безработицу в стране, так как предприниматели, вероятней всего, будут сокращать штат сотрудников.

Но, как известно, повышение зарплат не дает уверенности рабочему населению страны в своевременных выплатах заработанного. Так, например, к концу 2018 года задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных предприятий достигла 470 млн грн, а это, в свою очередь, является причиной уменьшения числа горняков и снижения уровня добычи. В связи с этим происходит истощение природных запасов в нашей стране, что провоцирует увеличение импорта. Такая динамика отрицательно сказывается на украинской экономике и государственном бюджете.

Напомним, что в марте 2019 года задолженность украинских предприятий перед работниками снова начала расти. Так, к 1 апреля она увеличилась на 16,5 млн грн — до 2,463 млрд грн.