Региональные статистики отметили резкий рост цен на продукты питания, топливо и одежду (ИНФОГРАФИКА).

В прошлом году, за такой же период, продукты сезонно дешевели.
Цены на потребительском рынке Харьковской области в апреле 2019 по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,6%, с начала года - на 4,0% (по Украине - по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,0%, с начала года - на 3,4%).
На потребительском рынке области в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.
Больше всего (на 10,2%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста в 1,5 раза, лук репчатый - на 20,1%, морковь - на 12,2%, свекла - на 9,6%, картофель - на 7 , 3%.
На 1,1-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, сыр и мягкий сыр (творог), продукты переработки зерновых, хлеб, масло подсолнечное, рыбу и продукты из рыбы.
В то же время на 8,5% подешевели яйца, на 2,6-0,3% - фрукты, рис, сало, сахар, масло, макаронные изделия, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в том числе алкогольные напитки - на 1,2%, табачные изделия - на 0,6%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет повышения тарифов на водоснабжение - на 3,7%, канализацию - на 3,4%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,2% вызвано подорожанием топлива и масел на 3,6% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 0,7%.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: