15.05.2019 11:29

Региональные статистики отметили резкий рост цен на продукты питания, топливо и одежду (ИНФОГРАФИКА).

В прошлом году, за такой же период, продукты сезонно дешевели.



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Цены на потребительском рынке Харьковской области в апреле 2019 по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,6%, с начала года - на 4,0% (по Украине - по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,0%, с начала года - на 3,4%).

На потребительском рынке области в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

Больше всего (на 10,2%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста в 1,5 раза, лук репчатый - на 20,1%, морковь - на 12,2%, свекла - на 9,6%, картофель - на 7 , 3%.

На 1,1-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, сыр и мягкий сыр (творог), продукты переработки зерновых, хлеб, масло подсолнечное, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 8,5% подешевели яйца, на 2,6-0,3% - фрукты, рис, сало, сахар, масло, макаронные изделия, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в том числе алкогольные напитки - на 1,2%, табачные изделия - на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет повышения тарифов на водоснабжение - на 3,7%, канализацию - на 3,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,2% вызвано подорожанием топлива и масел на 3,6% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 0,7%.