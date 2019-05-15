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15.05.2019  13:20   

Фонд гарантирования вкладов не смог продать харьковский гипермаркет на Алексеевке

14 мая планировалась продажа ТРЦ «Магелан» за $30 млн - но покупателей «не нашлось»


// facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал провести аукцион по продаже харьковского ТРЦ «Магеллан» общей площадью 110 072,4 кв.м. Стартовая цена на лот составляла 779 300 000 грн, владельцем недвижимости является «ВТБ Банк». Однако покупателей на недвижимость найти не смогли.

«Торги не состоялось», - отмечается в системе «Прозорро.Продажи».

В лот также входили дополнительные помещения: хозяйственный блок, водомерный узел, насосная станция пожаротушения, нежилое здание теплового пункта и незавершенное строительство.

Напомним, в системе электронных закупок ProZorro заработала система, которая автоматически выявлять подозрительные тендеры и отправлять их на мониторинг Держаудитслужбы.

Источник:   ua.news
 Тэги:  продажа, гипермаркет, харьков, магелан, алексеевка, контроль, фиктивная, коррупция, аудит
 
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