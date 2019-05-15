Фонд гарантирования вкладов не смог продать харьковский гипермаркет на Алексеевке

14 мая планировалась продажа ТРЦ «Магелан» за $30 млн - но покупателей «не нашлось»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал провести аукцион по продаже харьковского ТРЦ «Магеллан» общей площадью 110 072,4 кв.м. Стартовая цена на лот составляла 779 300 000 грн, владельцем недвижимости является «ВТБ Банк». Однако покупателей на недвижимость найти не смогли.
«Торги не состоялось», - отмечается в системе «Прозорро.Продажи».
В лот также входили дополнительные помещения: хозяйственный блок, водомерный узел, насосная станция пожаротушения, нежилое здание теплового пункта и незавершенное строительство.
Напомним, в системе электронных закупок ProZorro заработала система, которая автоматически выявлять подозрительные тендеры и отправлять их на мониторинг Держаудитслужбы.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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