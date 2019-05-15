Главная Новости Экономика и промышленность Жители Харьковщины обеспечили выплату пенсий и прочих соцблаг на 5 миллиардорв гривен
15.05.2019  15:02   

Жители Харьковщины обеспечили выплату пенсий и прочих соцблаг на 5 миллиардорв гривен

В январе-апреле 2019 года плательщики региона уплатили 4 743,5 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


// ГФС

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 930,8 млн грн или на 24,4%, проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.

За апрель текущего года ЕСВ поступило 1 316,6 млн грн. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 253,7 млн грн.

В фискальной службе сообщили и о положительной динамике поступлений ЕСВ в течение года: в январе поступило 1 110,3 млн грн, а в апреле – 1 316,6 млн грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, есв, харьков, налоги
 
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