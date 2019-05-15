15.05.2019 15:02

Жители Харьковщины обеспечили выплату пенсий и прочих соцблаг на 5 миллиардорв гривен

В январе-апреле 2019 года плательщики региона уплатили 4 743,5 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



// ГФС

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 930,8 млн грн или на 24,4%, проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.

За апрель текущего года ЕСВ поступило 1 316,6 млн грн. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 253,7 млн грн.



В фискальной службе сообщили и о положительной динамике поступлений ЕСВ в течение года: в январе поступило 1 110,3 млн грн, а в апреле – 1 316,6 млн грн.