Жители Харьковщины обеспечили выплату пенсий и прочих соцблаг на 5 миллиардорв гривен

В январе-апреле 2019 года плательщики региона уплатили 4 743,5 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 930,8 млн грн или на 24,4%, проинформировали в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.
За апрель текущего года ЕСВ поступило 1 316,6 млн грн. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 253,7 млн грн.
В фискальной службе сообщили и о положительной динамике поступлений ЕСВ в течение года: в январе поступило 1 110,3 млн грн, а в апреле – 1 316,6 млн грн.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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