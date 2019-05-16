Дожди вынудили харьковских фермеров вдвое сократить посевы под сахарную свеклу: прогнозируется дефицит (ИНФОГРАФИКА)

По итогу посевной кампании на Харьковщине проявился явный дисбаланс – ожидается дефицит некоторых круп и сахара
Первые всходы сахарной свеклы пострадали из-за переувлажнения верхних слоев почвы и высокой относительной влажности воздуха.
«Вследствие большого количества осадков растения поражаются болезнями, которые влияют на рост, развитие и сахаристость сахарной свеклы. Во время повышенной увлажненности невозможно проводить какие агрохимические работы, так как средства защиты не будут успевать проявить свое действие на вредителям / засоренности », - объясняют в аналитической службе НАСУ «Укрцукор ».
«Учитывая все факторы, можем спрогнозировать, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара. По нашим прогнозам, в этом году мы сможем получить в пределах 1,1-1,2 млн т сахара. Такое количество может создать определенный дефицит на рынке », - сообщили в профильной ассоциации. Учитывая уменьшение посевных площадей и количества работающих заводов, вызванное мировым профицитом сахара, прогнозируется и значительное сокращение производства сахара и повышение цен.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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