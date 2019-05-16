Главная Новости Экономика и промышленность Дожди вынудили харьковских фермеров вдвое сократить посевы под сахарную свеклу: прогнозируется дефицит (ИНФОГРАФИКА)
16.05.2019  14:21   

Дожди вынудили харьковских фермеров вдвое сократить посевы под сахарную свеклу: прогнозируется дефицит (ИНФОГРАФИКА)

По итогу посевной кампании на Харьковщине проявился явный дисбаланс – ожидается дефицит некоторых круп и сахара


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Первые всходы сахарной свеклы пострадали из-за переувлажнения верхних слоев почвы и высокой относительной влажности воздуха.

«Вследствие большого количества осадков растения поражаются болезнями, которые влияют на рост, развитие и сахаристость сахарной свеклы. Во время повышенной увлажненности невозможно проводить какие агрохимические работы, так как средства защиты не будут успевать проявить свое действие на вредителям / засоренности », - объясняют в аналитической службе НАСУ «Укрцукор ».

«Учитывая все факторы, можем спрогнозировать, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара. По нашим прогнозам, в этом году мы сможем получить в пределах 1,1-1,2 млн т сахара. Такое количество может создать определенный дефицит на рынке », - сообщили в профильной ассоциации. Учитывая уменьшение посевных площадей и количества работающих заводов, вызванное мировым профицитом сахара, прогнозируется и значительное сокращение производства сахара и повышение цен.

Источник:   Латифундист
 Тэги:  сахар, свекла, харьков, регион, дефицит
 
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