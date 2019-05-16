16.05.2019 15:32

В апреле харьковские юристы-налоговики выиграли судебных дел на сотни миллионов гривен

В течение указанного периода судами принято 56 судебных решений на сумму более 267 млн грн по делам различных категорий, где одной из сторон выступают органы ГФС Харьковской области.



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В налоговой рассказали о некоторых судебных процессах.



Постановлением Второго апелляционного административного суда от 15 апреля оставлено без удовлетворения апелляционная жалоба ООО «Е» на решение суда первой инстанции об отказе в иске о признании недействительным налогового уведомления-решения на сумму 2,5 млн грн.



В ходе проверки было установлено, что реальных продаж или оказания услуг ООО не проводило, хозяйственные операции оформлялись в бумажном виде без их фактического осуществления.



При рассмотрении дела представителем ГУ ГФС было доказано безосновательное документальное оформление истцом нереальных хозяйственных операций по получению товара и составления первичных документов вопреки нормам действующего законодательства.



Постановлением Второго апелляционного административного суда от 16 апреля оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба ООО «А» на решение Харьковского окружного административного суда об отмене налоговых уведомлений-решений на сумму почти 1 млн грн.



И снова в поле зрения суда вопрос реальности хозяйственных операций. Так, фактическим основанием для вынесения оспариваемых уведомлений-решений стал вывод налогового органа о нереальности осуществления хозяйственных операций между истцом и его контрагентом - ООО «ИТ».



Приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 31 мая 2018 года директор ООО «ИТ» признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Указанным приговором установлено, что указанный гражданин никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИТ» не имел, предприятие зарегистрировал на свое имя по просьбе неустановленного досудебным расследованием лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, регистрационных документов TOB «ИТ» не составлял, только подписывал и передавал неустановленным досудебным расследованием лицам. Никаких документов налоговой и бухгалтерской отчетности не составлял и не подписывал, в органы Государственной фискальной службы налоговую отчетность не подавал и никого на это не уполномочивал.



Коллегия апелляционного административного суда отметила, что все первичные документы, предоставленные истцом в суд в подтверждение реальности хозяйственных операций с ООО «ИТ» подписаны именно «фиктивным» директором, а, следовательно, не могут быть приняты судом как надлежащее доказательство подтверждения реальности сделки.