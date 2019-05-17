На ХТЗ энергетики реконструировали древнюю линию электропередач над участками с интенсивным трафиком движения

Учитывая активную застройку района, старая линия требовала капитального обновления – «Харьковоблэренго»
В Индустриальном районе выполнена реконструкция участка высоковольтной линии электропередачи «ТЭЦ-3 — ХТЗ-2 — ХТЗ-3».
Об этом сообщили в АК «Харьковоблэнерго». Линия обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий, объектов городской инфраструктуры и бытовых потребителей. Воздушная линия была построена более 50 лет назад и к настоящему времени исчерпала свой эксплуатационный ресурс.
Как отметили энергетики, сложность модернизация заключалась в том, что высоковольтная сеть проходит по застроенным участкам города с интенсивным движением транспорта.
При реконструкции энергетики установили 6 новых опор, заменили провод и грозозащитный трос на участке длиной около километра. Стоимость выполненных работ превысила 5 млн. грн. Благодаря модернизации высоковольтной линии удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, подчеркнули в облэнерго.
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