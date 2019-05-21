Ажиотаж с ценами на прошлогодние овощи в Харькове сходит на нет

Прошедшая неделя стала переломным на рынке лука в Харькове из-за существенного уменьшения цен, как и прогнозировали специалисты УПОА и большинство операторов рынка.

Харьковские супермаркеты одновременно начали менять ценники на прошлогодний овощ.

После установления нового ценового рекорда в Украине импортеры мгновенно отреагировали, и, как сообщали аналитики, еще с конца предыдущей недели в Украине отправились новые партии лука из Узбекистана и Египта.

В данных обстоятельствах, отечественный рынок нуждался существенных объемов лука, при этом требования к качеству, как правило, не выдвигались.

Как следствие, активно продавался как качественная, так и некондиционная продукция. В связи с этим в конце прошлой недели на рынке Украины образовался довольно широкий ценовой диапазон 12-23 грн / кг, только в зависимости от качества лука.

Следует отметить, что по максимальным ценам - 21-23 грн / кг - предлагалась именно отечественная лук высокого качества, но предложение такой продукции на рынке была довольно ограничена.

По мнению специалистов, в ближайшие недели основным фактором влияния на образование цен на рынке лука будет регулярность поставок импортной продукции в Украине.