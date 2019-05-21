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21.05.2019  18:49   

Харьков принял участие в международном бизнес-форуме

Делегация управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета приняла участие в работе Международного бизнес-форума «Sumy Invest Bridge-2019», который прошел сегодня, 21 мая, в Сумах.


//city.kharkov.ua
В рамках форума харьковчане поделились опытом создания стратегии развития города, сотрудничества бизнеса, муниципалитета и науки в сфере кластеризации и стартапов.
 
«Мы реализуем в Харькове проект, который объединит вокруг себя все инновационные движения в регионе в единый муниципальный центр «StartUP Kharkiv», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. - Наша задача - объединить бизнес, науку, органы самоуправления и общественность. Мы будем работать над тем, чтобы наши идеи и «умы» хотели и имели возможность работать именно в Харькове и в Украине, а не искали комфортные места за границей. Так, сейчас проходит конкурс на разработку дизайна пространства в помещении, где будет размещаться центр «StartUP Kharkiv», в котором могут принять участие все желающие».
 
Международный бизнес-форум «Sumy Invest Bridge-2019» проходит уже в 15-й раз. Его целью является создание базиса для интенсивного развития международных торгово-экономических отношений, поиска инвесторов, ознакомления с экономическим и инвестиционным потенциалом региона.
 
В работе форума приняли участие представители предприятий, органов местной власти, научных кругов Украины, представители посольств и бизнеса Беларуси, Казахстана, Киргизии, Словакии, Грузии, Нигерии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бизнес-форум, харьков, сумы
 
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