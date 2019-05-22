Главная Новости Экономика и промышленность Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»: регистрация открыта
22.05.2019  13:19   

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»: регистрация открыта

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции» пройдет 31 мая в бальном зале отеля «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).


//city.kharkov.ua
Мероприятие будет посвящено рассмотрению практических шагов международной экономической интеграции, демонстрации возможностей и перспектив развития города Харькова, презентации инфраструктурных проектов, а также знакомству с условиями и тенденциями ведения бизнеса в городе иностранными предприятиями и компаниями.
 
В форуме примут участие представители Харьковского городского совета, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Немецкой федеральной компании «GIZ», Представительства Евросоюза в Украине, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, Швейцарского государственного секретариата экономических отношений, Американской торговой палаты, посольств различных государств, всемирно известных компаний и др.
 
К участию в Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Телефон для регистрации: (057) 725-34-18.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международный форум, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Экономика и промышленность Игорь Райнин: Харьковской форум – сигнал для инвесторов, которые хотят развивать успешный бизнес.
 
 

Видео

В Харькове в День защиты детей пройдет флешмоб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 