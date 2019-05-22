22.05.2019 13:19

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»: регистрация открыта

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции» пройдет 31 мая в бальном зале отеля «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).



//city.kharkov.ua

Мероприятие будет посвящено рассмотрению практических шагов международной экономической интеграции, демонстрации возможностей и перспектив развития города Харькова, презентации инфраструктурных проектов, а также знакомству с условиями и тенденциями ведения бизнеса в городе иностранными предприятиями и компаниями.

В форуме примут участие представители Харьковского городского совета, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Немецкой федеральной компании «GIZ», Представительства Евросоюза в Украине, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, Швейцарского государственного секретариата экономических отношений, Американской торговой палаты, посольств различных государств, всемирно известных компаний и др.

К участию в Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Телефон для регистрации: (057) 725-34-18.