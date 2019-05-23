23.05.2019 13:18

Техника в харьковском отделении Нацбанка «устала» считать деньги – нуждается в ремонте

Регулятор объявил многомиллионный тендер на закупку запчастей и техобслуживание агрегатов



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Национальный банк планирует потратить порядка 11 млн грн. на ремонт и техническое обслуживание машин, которые ведомство использует для обработки наличных. На днях регулятор на площадке Prozorro объявил два крупных тендера. В рамках первого он собирается приобрести запчасти для агрегатов на общую сумму €89,4 тыс. Еще €277,9 тыс. чиновники выделяют на техническое обслуживание машин до конца 2019 года.

Следует отметить, что в своей работе с наличными НБУ использует специальную технику, которая мало похожа на установленные в банковских отделениях аппараты. Огромные агрегаты немецкой компании Giesecke & Devrient занимают целую комнату. И могут не только считать, но и упаковывать, маркировать брикеты денег, а также уничтожать изношенные банкноты.

Да и заказывает Нацбанк обслуживание не одной такой машины в Харькове, а еще 5-ти, установленных в разных регионах Украины: Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Хмельницком. И все же прогнозируемая стоимость обслуживания выглядит устрашающе.

Отметим, что аукцион по выбору подрядчика, а, судя по валюте тендера, им станет авторизованная производителем оборудования европейская компания, состоится 23 июля. Это означает, что в среднем обслуживание одного такого аппарата в Харькове обходится Нацбанку примерно в 360 тыс. грн. ежемесячно