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23.05.2019  11:21   

Харьковчане стали больше вкладываться в образование

В ходе декларационной кампании-2019 правом на налоговую скидку воспользовались 3377 харьковчан и жителей области.


// ГФС

В этом году, по сравнению с прошлым, количество желающих получить налоговую скидку увеличилась на 516 граждан. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, выросла более чем на 1,0 млн грн и составляет 7,1 млен гривен, сообщили в  ГУ ГФС в Харьковской области.

Наибольшее количество граждан (более 80%) задекларировали право на налоговую скидку по расходам на образование. Также в налоговую скидку граждане включают уплаченные страховые и пенсионные платежи, проценты по ипотечному жилищному кредиту, средства, уплаченные в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива, средства и имущество, перечисленные как благотворительные взносы или пожертвования неприбыльным организациям.

В фискальном ведомстве напомнили, что правом на налоговую скидку может воспользоваться гражданин, получающий официальную заработную плату. Необходимо подтвердить понесенные расходы соответствующими документами: квитанциями, фискальными или товарными чеками, копиями договоров.

Подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки за 2018 год можно до 31 декабря включительно.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, налоговая скидка, харьков
 
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