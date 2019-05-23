23.05.2019 11:21

Харьковчане стали больше вкладываться в образование

В ходе декларационной кампании-2019 правом на налоговую скидку воспользовались 3377 харьковчан и жителей области.



// ГФС

В этом году, по сравнению с прошлым, количество желающих получить налоговую скидку увеличилась на 516 граждан. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, выросла более чем на 1,0 млн грн и составляет 7,1 млен гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Наибольшее количество граждан (более 80%) задекларировали право на налоговую скидку по расходам на образование. Также в налоговую скидку граждане включают уплаченные страховые и пенсионные платежи, проценты по ипотечному жилищному кредиту, средства, уплаченные в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива, средства и имущество, перечисленные как благотворительные взносы или пожертвования неприбыльным организациям.



В фискальном ведомстве напомнили, что правом на налоговую скидку может воспользоваться гражданин, получающий официальную заработную плату. Необходимо подтвердить понесенные расходы соответствующими документами: квитанциями, фискальными или товарными чеками, копиями договоров.



Подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки за 2018 год можно до 31 декабря включительно.