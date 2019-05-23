Харьковчане стали больше вкладываться в образование

В ходе декларационной кампании-2019 правом на налоговую скидку воспользовались 3377 харьковчан и жителей области.
В этом году, по сравнению с прошлым, количество желающих получить налоговую скидку увеличилась на 516 граждан. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, выросла более чем на 1,0 млн грн и составляет 7,1 млен гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.
Наибольшее количество граждан (более 80%) задекларировали право на налоговую скидку по расходам на образование. Также в налоговую скидку граждане включают уплаченные страховые и пенсионные платежи, проценты по ипотечному жилищному кредиту, средства, уплаченные в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива, средства и имущество, перечисленные как благотворительные взносы или пожертвования неприбыльным организациям.
В фискальном ведомстве напомнили, что правом на налоговую скидку может воспользоваться гражданин, получающий официальную заработную плату. Необходимо подтвердить понесенные расходы соответствующими документами: квитанциями, фискальными или товарными чеками, копиями договоров.
Подать налоговую декларацию для получения налоговой скидки за 2018 год можно до 31 декабря включительно.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажн.:
давл.:
ветер: