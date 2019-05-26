Взрыв на территории завода уничтожил 70-метровую трубу (ВИДЕО)

В Харькове на территории бывшего кожевенного завода взорвали трубу котельной.
На территории бывшего завода по улице Шевченко планируют построить новый жилой микрорайон.
Высота демонтированной конструкции составляла 70 метров - это была кирпичная труба, рассказал председатель правления компании застройщика.
Он отметил, что подрыв прошел по плану.
Мощность заряда, который заложили под трубу, составила 11 кг в тротиловом эквиваленте.
К вечеру 26 мая строители планируют убрать все обломки конструкции.
Достаточно противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Появившиеся на небе утром облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
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