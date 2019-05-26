Главная Новости Экономика и промышленность Взрыв на территории завода уничтожил 70-метровую трубу (ВИДЕО)
26.05.2019  17:34   

Взрыв на территории завода уничтожил 70-метровую трубу (ВИДЕО)

В Харькове на территории бывшего кожевенного завода взорвали трубу котельной.


// facebook

На территории бывшего завода по улице Шевченко планируют построить новый жилой микрорайон. 

Высота демонтированной конструкции составляла 70 метров - это была кирпичная труба, рассказал председатель правления компании застройщика.

Он отметил, что подрыв прошел по плану.

Мощность заряда, который заложили под трубу, составила 11 кг в тротиловом эквиваленте.

К вечеру 26 мая строители планируют убрать все обломки конструкции.

 

Источник:   УА Харьков
 Тэги:  взрыв, застройка, харьков, котельная
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия Кровь на траве: от взрыва на Косолаповке погибли два человека (ФОТО) 17.05 Криминал и происшествия За сутки взрывотехники обезвредили более десятка мин и реактивный снаряд (ФОТО) 17.05 Криминал и происшествия Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 