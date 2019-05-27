27.05.2019 14:31

Более полумилларда заплатили за землю харьковчане

В течение января-апреля 2019 от владельцев земли и землепользователей в местные бюджеты Харьковщины поступило 572 800 000 гривен платы за землю.



// kh.sfs.gov.ua

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 105,7 млн.грн, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Весомую долю поступлений платы за землю (90,3 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица. От них в бюджет поступило 517,0 млн.грн.



В то же время от физических лиц в местные бюджеты в течение четырех месяцев поступило 55,8 млн.грн.



В фискальной службе региона напоминают физическим-лицам плательщикам, что в соответствии с ст.286.5 НКУ плательщику направляется (вручается) налоговое уведомление - решение с начисленной суммой земельного налога. Сообщение должны быть вручены до 1 июля текущего года.



На основании полученного документа, физическое лицо уплачивает налог на землю в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.