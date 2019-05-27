27.05.2019 13:10

Завершается сезон реализации ценового рекордсмена: прошлогодней капусты

На прошлой неделе большинство украинских производителей завершили сезон реализации белокочанной капусты урожая 2019



//bioseeds.by

Большинство оптовых компаний и розничных сетей уже полностью перешли на закупку ранней капусты, в связи с чем продавцам приходится снижать цены на остаточные партии прошлогодней капусты до 20-25 грн / кг ($ 0,76-0,95 / кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

На прошлой неделе также снизилась стоимость ранней капусты.

Главной причиной негативного ценового тренда стало сезонное увеличение предложения капусты нового урожая.

Однако резкого ценового спада фермерам удавалось избежать за счет достаточно активного спроса как внутри страны, так и со стороны экспортеров.

По состоянию на 24 мая продажи этой продукции в южных областях ведутся по 6-7 грн / кг ($ 0,23-0,27 / кг).

Фермеры из Закарпатья предлагают раннюю капусту по 5-6 грн / кг ($ 0,19-0,23 / кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Цены на раннюю капусту на харьковском рынке в среднем на 19% выше, чем в конце мая прошлого года.

При этом, многие игроки рынка не исключают, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте сохранится и в дальнейшем.

Свое мнение они аргументируют тем, что предложение белокочанной капусты урожая 2019 с каждым днем будет продолжать увеличиваться.