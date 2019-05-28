28.05.2019 15:01

В Харькове пройдет Международный экономический форум

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции» пройдет 31 мая в бальном зале отеля «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2).



// city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 28 мая, директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко, в форуме примут участие 54 иностранных представительства, 20 международных компаний и более 70 представителей местного бизнеса. Среди гостей и участников форума - представители посольств Великобритании, Австрии и Королевства Нидерландов в Украине, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Американской торговой палаты, Немецкой федеральной компании «GIZ», Европейской бизнес ассоциации, Немецко-украинского фонда, Агентства экономического развития ФРГ, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, а также такие мировые холдинги, как «Hyundai», «Hewlett Packard Enterprise» и др.



«Это качественно новый уровень проведения мероприятия для создания единой платформы общения власти, международных финансовых организаций и бизнеса. Основная идея форума - показать инвестиционно-экономический климат Харькова и региона. Поскольку многие компании, которые приедут в Харьков, еще не представлены на Украине, им интересно познакомиться с городом, изучить его экономический потенциал, посмотреть, чем мы можем привлечь инвесторов, а также наладить контакты с представителями бизнеса города Харькова», - подчеркнула Ольга Демьяненко.



В рамках форума будет презентован экономический потенциал города и представлены проекты, которые реализуются сегодня в Харькове. Также для бизнесменов состоится воркшоп от ведущих международных и украинских банков, представители которых расскажут о программах для развития малого и среднего бизнеса.



Главным гостем форума станет главный редактор «fDi Magazine», специализированного издания «Financial Times» Кортни Фингар. Она расскажет участникам мероприятия об инструментах привлечения инвесторов, а также представит уникальный продукт в этой сфере, разработанный изданием «fDi Intelligence», «Financial Times». В ходе форума с «fDi Intelligence» планируется подписание договора о сотрудничестве с целью реализации нового совместного проекта.



«Харьков станет первым городом, который примет участие в проекте по использованию инструментов «fDi Intelligence», «Financial Times» для привлечения инвесторов в города. Сотрудничество с «Financial Times» для Харькова является чрезвычайно важным, чтобы нас знали международные партнеры, а также инвесторы видели, что Харьков экономически стабильный город с эффективным устойчивым развитием», - отметила директор департамента.



Начало мероприятия – в 10:00.