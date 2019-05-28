28.05.2019 18:20

В Харькове стали больше печатать, выпускать сигарет и меньше «коптить» небо коксом.

В остальных видах промпроизводства уровень остался на уровне прошлогоднего и ниже.



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Индекс промышленной продукции по Харьковской области в январе-апреле 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,5%.

На предприятиях

· добывающей промышленности и разработке карьеров выпуск продукции увеличился на 7,3%;

· перерабатывающей промышленности - на 0,2%;

· поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшился на 5,7%.

Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 15,8%.

В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличение составило 6,6%;

· в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 4,4%;

· в производстве химических веществ и химической продукции - на 2,9%;

· в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 0,7%.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось

· в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов на 16,2%;

· в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - на 6,5%;

· в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,6%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,6%.