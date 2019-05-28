Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове стали больше печатать, выпускать сигарет и меньше «коптить» небо коксом.
28.05.2019  18:20   

В Харькове стали больше печатать, выпускать сигарет и меньше «коптить» небо коксом.

В остальных видах промпроизводства уровень остался на уровне прошлогоднего и ниже.


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Индекс промышленной продукции по Харьковской области в январе-апреле 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,5%.

На предприятиях

·        добывающей промышленности и разработке карьеров выпуск продукции увеличился на 7,3%;

·        перерабатывающей промышленности - на 0,2%;

·        поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшился на 5,7%.

Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 15,8%.

В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличение составило 6,6%;

·        в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 4,4%;

·        в производстве химических веществ и химической продукции - на 2,9%;

·        в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 0,7%.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось

·        в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов на 16,2%;

·        в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - на 6,5%;

·        в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,6%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,6%.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  производство, индекс, харьков, промышленное, статистика
 
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