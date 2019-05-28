В Харькове стали больше печатать, выпускать сигарет и меньше «коптить» небо коксом.

В остальных видах промпроизводства уровень остался на уровне прошлогоднего и ниже.
Индекс промышленной продукции по Харьковской области в январе-апреле 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,5%.
На предприятиях
· добывающей промышленности и разработке карьеров выпуск продукции увеличился на 7,3%;
· перерабатывающей промышленности - на 0,2%;
· поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшился на 5,7%.
Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 15,8%.
В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличение составило 6,6%;
· в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 4,4%;
· в производстве химических веществ и химической продукции - на 2,9%;
· в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 0,7%.
Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось
· в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов на 16,2%;
· в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования - на 6,5%;
· в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 2,6%;
в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,6%.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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