Фискалы начали операцию Урожай

Операция «Урожай» началась на Харьковщине с мая в соответствии с Налоговым кодексом Украины.
Целью операции является предупреждение схем уклонения от налогообложения сельскохозяйственными товаропроизводителями, проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего земельные отношения, выявление неучтенных наемных работников, проведения других мероприятий, направленных на детенизацию отношений в аграрном секторе.
Особое внимание будет уделено привлечению к декларированию и полноте уплаты налогов гражданами, которые являются владельцами земельных участков площадью более 2 га и собственными силами обрабатывают такие земельные участки для получения дохода.
Мероприятия в ходе операции «Урожай» будут проводиться с участием представителей территориальных органов фискальной службы, Госгеокадастра, Госслужбы по вопросам труда, Госпродпобребслужбы, правоохранительных и других органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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