29.05.2019 11:15

Фискалы начали операцию Урожай

Операция «Урожай» началась на Харьковщине с мая в соответствии с Налоговым кодексом Украины.



//kh.sfs.gov.ua

Целью операции является предупреждение схем уклонения от налогообложения сельскохозяйственными товаропроизводителями, проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего земельные отношения, выявление неучтенных наемных работников, проведения других мероприятий, направленных на детенизацию отношений в аграрном секторе.



Особое внимание будет уделено привлечению к декларированию и полноте уплаты налогов гражданами, которые являются владельцами земельных участков площадью более 2 га и собственными силами обрабатывают такие земельные участки для получения дохода.



Мероприятия в ходе операции «Урожай» будут проводиться с участием представителей территориальных органов фискальной службы, Госгеокадастра, Госслужбы по вопросам труда, Госпродпобребслужбы, правоохранительных и других органов исполнительной власти и местного самоуправления.