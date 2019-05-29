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29.05.2019  11:15   

Фискалы начали операцию Урожай

Операция «Урожай» началась на Харьковщине с мая в соответствии с Налоговым кодексом Украины.


//kh.sfs.gov.ua

Целью операции является предупреждение схем уклонения от налогообложения сельскохозяйственными товаропроизводителями, проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего земельные отношения, выявление неучтенных наемных работников, проведения других мероприятий, направленных на детенизацию отношений в аграрном секторе.

Особое внимание будет уделено привлечению к декларированию и полноте уплаты налогов гражданами, которые являются владельцами земельных участков площадью более 2 га и собственными силами обрабатывают такие земельные участки для получения дохода.

Мероприятия в ходе операции «Урожай» будут проводиться с участием представителей территориальных органов фискальной службы, Госгеокадастра, Госслужбы по вопросам труда, Госпродпобребслужбы, правоохранительных и других органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  уклонение от налогов, гфс, харьков
 
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