29.05.2019 11:28

Владельцы элитных авто пополнили местные бюджеты почти на восемь миллионов гривен

В течение января-апреля 2019 года плательщики Харьковского региона уплатили в местные бюджеты 7,6 млн грн транспортного налога.



//kh.sfs.gov.ua

Наиболее распространенная марка авто, за которое платят налог, – Land Rover, Lexus, Porsche, Mersedes. А вот Bentley Bentayga и Ferrаri FF – редкие гости на дорогах Харьковщины.



От юридических лиц поступило 3,4 млн грн, физические лица уплатили 4,2 млн грн. за более чем 170 автомобилей.



Согласно сумм поступлений, наибольшее количество автовладельцев проживает в Киевском и Шевченковском районах нашего города. Среди районов области – в Харьковском и Дергачевском районах.



ГУ ГФС в Харьковской области напоминает, что в соответствии со ст. 267 НКУ, которая регулирует уплату транспортного налога, объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.



Физическими лицами транспортный налог уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.