29.05.2019 17:57

Харьковчанам прогнозируют существенный рост цент на малину, по сравнению с прошлым годом

Высокий спрос со стороны заморозчиков и проблемы с урожаем в соседних европейских странах толкает аналитиков на неутешительный прогноз.



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Высокий спрос со стороны заморозчиков и хорошие продажи первых партий земляники садовой (клубники) для потребностей заморозки в мае 2019 года свидетельствуют о том, что мощности по заморозке ягод в Украине начали расти очень динамично. Это также даёт надежду на возобновление интереса к выращиванию малины в Украине.

Такое мнение высказал считает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, пишет EastFruit.

Он напомнил, что в 2017 году оптовые цены на малину в Украине обвалились в два и более раза, это стало настоящим шоком для садоводов. Тогда многие говорили о невыгодности выращивания малины и о планах раскорчёвки плантаций, однако, по факту, спрос на саженцы малины продолжал расти, а площади расширяться.

«Поэтому не удивительно, что цены на малину снова рухнули уже в 2018 году, хотя, почему-то, для садоводов это снова стало неожиданностью. В 2018 году многие продавали малину даже по 8-10 грн/кг (33 цента за кг), что приблизительно равнялось затратам на уборку. При этом, заморозчики продавали ягоду на экспорт по такой или даже более высокой цене, чем годом ранее… Мощности по заморозке были совершенно неадекватными потребности, поэтому фермерам ничего не оставалось, как соглашаться на столь низкую цену», — говорит Андрей Ярмак.

Однако уже в 2019 году ситуация на рынке может измениться кардинальным образом. Рост мощностей по заморозке ягод в межсезонье превзошёл ожидания участников рынка, что, вероятнее всего, приведёт к росту конкуренции за сырьё. Уже сейчас заморозка земляники продвигается очень хорошими темпами, что позволяет говорить о перспективе роста экспорта этой ягоды, особенно на фоне проблем с урожаем в Польше.

Рост конкуренции за сырьё на фоне вероятного снижения предложения, может привести к тому, что малина заметно подорожает. Аналитики считают, что высока вероятность их возврата к уровням, достигнутым в 2017 году, но и не исключают перспектив получения 30-40 грн/кг малины для переработки.

Участники рынка также отмечают, что если цены на малину и вырастут, то только на ту, что соответствует самым высоким стандартам качества, т.е. на малину «класса А». В то же время продукция низкого качества вряд ли вырастет в цене.

Андрей Ярмак отмечает, что Сербия, Польша, а также Босния и Герцеговина резко сократили плантации, поэтому производство малины в Европе в 2019 году может заметно снизиться.

«На фоне снижения запасов замороженной продукции, мировая цена на замороженную малину вполне может восстановиться до уровней 2016 года, что даст толчок цене на малину в Украине», — прогнозирует Андрей Ярмак.