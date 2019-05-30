30.05.2019 17:21

Тракторы ХТЗ добавили в игру Farming Simulator

Теперь юные и «не очень» фермеры собирают ускоренные урожаи, пользуя гаджеты с харьковской техникой



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Как стало известно SpecMachinery.com.ua, теперь любителям популярной в своем сегменте компьютерной игры Farming Simulator доступны тракторы марки «ХТЗ».

Тернопольский компьютерный разработчик Ярослав Циганко создал целый ряд дополнений ( «модов») до симулятора, охватив практически всю линейку выпускаемой продукции Харьковским тракторным заводом техники - передает SpecMachinery.com.ua со ссылкой на пресс-службу завода.

Как рассказал разработчик, игра на данный момент является полигоном для демонстрации сельхозтехники, ее основных принципов работы и возможностей.

Уже были случаи, когда руководитель фермерского хозяйства, увидев мод на трансляции, заинтересовался агрегатом в реальной жизни.