Каждая четвертая квартира в харьковких новостройках - однокомнатная

За первый квартал года в Харькове и области принято в эксплуатацию 90,2 тыс. кв. м общей площади жилых зданий., освоив каждую десятую гривну строительной отрасли в Украине.
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-марте 2019-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась в 1,7 раза.
В свою очередь увеличелись объемы строительства и капитального ремонта инфрастуктурных объектов (коммуникации, сети, школы и пр.)
Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 81,2 тыс. кв. м, или 90% от общего объема, в сельской местности - 9 тыс. кв. м (10%).
Кроме того, в январе-марте в области принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 6,7 тыс. кв. м, что больше в 1,5 раза показателя января-марта 2018-го.
Объем произведенной строительной продукции предприятиями области в январе - апреле 2019 составил 4,0 млрд, или 10,3% общегосударственного объема выполненных строительных работ.
По объему производимой строительной продукции Харьковская область заняла 3 место среди регионов Украины.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-апрелем 2018 г. составил 122,3%.
Строительство зданий увеличилось на 10,6%, в т.ч.:
Реконструкция и техническое переоснащение составили 86,4% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 7,5% и 6,1% соответственно.
Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г. Люботин) и 12 районах области. Предприятиями г. Харькова произведено 47,7% общеобластного объема производимой строительной продукции.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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