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31.05.2019  15:25   

Каждая четвертая квартира в харьковких новостройках - однокомнатная

За первый квартал года в Харькове и области принято в эксплуатацию 90,2 тыс. кв. м общей площади жилых зданий., освоив каждую десятую гривну строительной отрасли в Украине.


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Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-марте 2019-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась в 1,7 раза.

В свою очередь увеличелись объемы строительства и капитального ремонта инфрастуктурных объектов (коммуникации, сети, школы и пр.)

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 81,2 тыс. кв. м, или 90% от общего объема, в сельской местности - 9 тыс. кв. м (10%).

Кроме того, в январе-марте в области принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 6,7 тыс. кв. м, что больше в 1,5 раза показателя января-марта 2018-го.

Объем произведенной строительной продукции предприятиями области в январе - апреле 2019 составил 4,0 млрд, или 10,3% общегосударственного объема выполненных строительных работ.

По объему производимой строительной продукции Харьковская область заняла 3 место среди регионов Украины.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-апрелем 2018 г. составил 122,3%.

Строительство зданий увеличилось на 10,6%, в т.ч.:

  • жилых - на 11,6%,
  • нежилых - на 8,6%;
  • инженерных сооружений - на 30,6%.

Реконструкция и техническое переоснащение составили 86,4% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 7,5% и 6,1% соответственно.

Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г. Люботин) и 12 районах области. Предприятиями г. Харькова произведено 47,7% общеобластного объема производимой строительной продукции.

 

 

 

 

 

 

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  стройка, жилье, статистика, харьков, обзор
 
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