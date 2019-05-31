31.05.2019 17:33

Игорь Терехов: Харьков лидирует в привлечении иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции в экономику города за 2018 год составили 407,6 млн долл. США.



// city.kharkov.ua

Об этом во время презентации экономического потенциала города на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, город лидирует среди областных центров страны по объему прямых иностранных инвестиций благодаря международным партнерам. В десятку основных стран-инвесторов входят Польша и Германия, на которых приходится 93,9% от общего объема средств.

«За последние несколько лет город вышел на траекторию постоянной модернизации. Благодаря бюджетной децентрализации собственные ресурсы громад увеличились. Благодаря целенаправленным инвестициям из городского бюджета, поддержке государства и международных финансовых организаций, внедрению принципов государственно-частного партнерства объемы работ по модернизации растут с каждым годом», - отметил первый вице-мэр.

Игорь Терехов сообщил, что Харьков - единственный город в Украине, который при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка продолжает строительство метро. В рамках проекта планируется построить 3,47 км подземного пути и увеличить пассажиропоток на 25 млн пассажиров в год.

Совместно с Европейским инвестиционным банком реализуется проект по безопасности дорожного движения, в рамках которого планируется внедрить интеллектуальные системы управления движением. При поддержке американских экспертов Харьков первый приступил к созданию Городского ситуационного центра. При участии Мирового банка начато строительство первого в Украине многофункционального комплекса по переработке ТБО, что позволит не только решить проблему утилизации отходов, но и частично выполнить взятое обязательство по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Игорь Терехов отметил, что Харьков относится к городам со стабильным уровнем развития предпринимательской деятельности. Три года назад в Харькове начал работу офис ЕБРР с целью поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса. В центры предоставления административных услуг по вопросам получения услуг в сфере регистрации бизнеса за 2018 год поступило 105 тыс. 642 обращения, а в первом квартале 2019 года - уже 25,5 тыс. Кроме того, в планах города - открытие Дома недвижимости.

«История успеха тех, кто первым оценил эффективность инвестиций в Харьков, позволили заявить о себе нашему городу в информационном пространстве международного бизнеса, попасть в поле зрения широкого круга зарубежных инвесторов. Я надеюсь, что международный бизнес, который еще не представлен в городе, после сегодняшнего мероприятия поставит планы о расширении сферы влияния именно в Харькове. Со своей стороны городская власть будет вам всячески содействовать», - отметил первый заместитель Харьковского городского головы.

Напомним, что сегодня в Харькове проходит крупный Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции». В нем принимают участие 54 иностранных представительства, более 20 международных компаний и банков и более 70 представителей местного бизнеса.