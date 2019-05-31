Курс гривни к доллару ушел на выходные, потеряв 52 копейки за неделю

В пятницу, 31 мая, курс украинской валюты на межбанке поднялся до 26,845 грн/$1 с 26,935 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,83-26,86 грн/$1, тогда как Нацбанк установил официальный курс на 3 июня 26,854695 грн/$1.
По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 мая снизился до 26,8619 грн/$1 с 26,84 грн/$1.
Кроме того, Нацбанк Украины решил укрепить официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 июня до 26,854695 грн/$1 по сравнению с 26,872573 грн/$1 на 31 мая 2019г.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
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