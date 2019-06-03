Главная Новости Экономика и промышленность Как харьковчане наполняют бюджеты, рассказали в налоговой
03.06.2019  20:02   

Как харьковчане наполняют бюджеты, рассказали в налоговой

В течение января-мая 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 18 миллиардов 934 миллиона 400 тысяч гривен.


// ГФС

Полученная сумма на 5 272,4 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 138,6%.

В частности, в мае в бюджеты всех уровней поступило 3 919,7 млн грн, что на 564,7 млн грн  больше чем за май 2018 года.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Налоговая предупреждает: телефонные мошенники прикидываются фискалами 29.05 Экономика и промышленность Владельцы элитных авто пополнили местные бюджеты почти на восемь миллионов гривен 29.05 Экономика и промышленность Фискалы начали операцию Урожай
 
 

Видео

На площади Свободы прошла всеукраинская акция "Мы - дети! Мы - Вселенная!" при участии более 4 тысяч детей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 