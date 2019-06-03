Как харьковчане наполняют бюджеты, рассказали в налоговой

В течение января-мая 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 18 миллиардов 934 миллиона 400 тысяч гривен.
Полученная сумма на 5 272,4 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 138,6%.
В частности, в мае в бюджеты всех уровней поступило 3 919,7 млн грн, что на 564,7 млн грн больше чем за май 2018 года.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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