03.06.2019 20:02

Как харьковчане наполняют бюджеты, рассказали в налоговой

В течение января-мая 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 18 миллиардов 934 миллиона 400 тысяч гривен.



// ГФС

Полученная сумма на 5 272,4 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 138,6%.



В частности, в мае в бюджеты всех уровней поступило 3 919,7 млн грн, что на 564,7 млн грн больше чем за май 2018 года.