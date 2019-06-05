05.06.2019 09:25

В Харькове продадут оборонный завод, изготавливавший шасси для пусковых установок «Гром-2» с баллистическими ракетами (ФОТО)

Уникальное предприятие, выпускающее оборудование для ракетных комплексов и обеспечивающее нефтегазовую отрасль Украины пойдет с молотка.



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Об этом пишет «Экономическая правда». В частности, планируется продать Харьковский завод транспортного оборудования, который находится в состоянии ликвидации.

Продажа указанных объектов будет осуществляться после передачи Фонда функций управления, - отметили в Фонде госимущества.

Харьковский завод транспортного оборудования был образован 7 сентября 1943 на базе Основянского котельнозварювального завода.

В 1964 году завод вошел в состав Министерства общего машиностроения СССР и с тех пор до 1991 года был большим оборонным предприятием.

Автотопливозаправщики АЦ-7-4310 и топливозаправщики ТЗ-2-66Д для аэромобильных войск до настоящего времени находятся на вооружении.

Так завод разработал и поставил множество специальных систем и агрегатов для ракетных и ракетно-космических комплексов, а именно - изготовил ряд комплектов оборудования для ракетно-космического комплекса Циклон-4 (Украина-Бразилия) и др., В том числе системы предстартовой подготовки и наземной инфраструктуры всех комплексов стратегического и космического назначения, находились и сегодня находятся в эксплуатации.

С 90-х годов одним из основных направлений деятельности становится обеспечение разнообразным оборудованием нефтегазовой промышленности.

Справка: ГК «Укроборонпром» объединяет более 100 предприятий в 5 основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Также «Укроборонпром» имеет более 10 конструкторских бюро.