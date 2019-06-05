05.06.2019 10:38

Мелитопольской черешни в этом году будет вдвое меньше, а сорт «Валерий Чкалов» в Харьков легально почти не возят - вымерз

Директор садоводства прокомментировал дефицит ягоды на харьковских рынках



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Ввиду дефицита знаменитой мелитопольской черешни на рыках, под видом известного бренда, «подставляют» менее сладкие сорта из других регионов

Об этом сказал директор ГУ «Мелитопольская опытная станция садоводства имени М.Ф. Сидоренко ИС НААН» Владимир Сенин, пишет Укринформ.

«Ранняя группа черешни подмерзшая сильно. В апреле температура опускалась до -4 градусов, что также ударило по поздним сортам. Кроме того, есть «пустые» деревья, хотя для черешни сезонность и не свойственна», - отметил Сенин.

По его словам, из-за дождей сильно пострадал и такой сорт, как «Валерий Чкалов». Только в мае выпало 1,5 месячных нормы осадков. В результате обильных дождей ягоду «атаковала» тля и плодовая гниль.

Вместе с тем, есть и положительные моменты.

«Черешня уже переполнилась влагой. Проблем с размером самой ягоды нет. В этом плане, черешня лучше, чем в прошлом году», - отметил Сенин.

Собирать урожай ранних сортов мелитопольской черешни до конца июня, поздние сорта начнут созревать дней через десять.

По словам руководителя Мелитопольской опытной станции садоводства, традиционно хороший урожай дает красно-желтая ягода – «Францис». Однако, в этом году ее будет мало - вымерзла. А вот «Мелитопольского черной» на рынках должно быть много.

На опте (в самом Мелитополе) черешню продают по 20-25 гривен за килограмм. В Запорожье, на Крытом рынке, мелитопольскую ягоду можно купить от 28 до 70 грн / кг. Урожай, собранный на запорожских дачах, стоит дешевле - 23 грн / кг.

Мелитополь считают столицей украинского черешни. Четвертая часть урожая страны выращивается именно здесь.