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05.06.2019  14:59   

Харьковские «цеховики» готовятся к профессиональному празднику

Второе воскресенье июня традиционно отмечают День труженика легкой промышленности, с которыми ранее связывали «процветание» крупнейшего в Европе харьковского рынка.


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Ежегодно в Украине во второе воскресенье июня отмечается профессиональный праздник Дня работников легкой промышленности, утвержденное Указом Президента Украины от 9 июня 1994 года № 285/94.

В этом году этот праздник приходится на день своего основания 9 июня.

Легкая промышленность Харькова представлена предприятиями текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов.

В январе-апреле 2019 в Харьковской области реализовано продукции легкой промышленности на сумму 673,7 млн.грн, из которой 72% приходится на реализацию продукции текстильного производства и 28% на производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов.

На предприятиях легкой промышленности Харькова и области в январе-апреле 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выпуска продукции увеличился на 0,7%.

Среднесписочная численность штатных работников региона, которые готовятся к празднику на предприятиях легкой промышленности в январе-апреле 2019 составила 4451 человека.

Примерно такая же численность не зарегестрированных и полулегальных «частников» в швейных и обувных цехах.

Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника составила 5998 грн, что на 10,1% больше, чем в январе-апреле 2018 года. Если верить объявлениям, то средняя зарплата швеи-надомницы от $300-350 (до 400 грн. в день).

Источник:   ГУ статистики по Харьковско области
 Тэги:  швея, сапожник, харьков, рынок, праздник, легкая, проиышленность
 
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