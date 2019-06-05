05.06.2019 17:20

Прямые инвестиции из офшоров в Харькове в десятки раз превышают прочие объемы инвестирования

Излюбленными объектами офшорных инвесторов являются банки и страховые компании, следом идет недвижимость – региональные статистики обновили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова.



// facebook

Главное управление статистики в Харьковской области информирует.

В январе-марте 2019 в экономику области иностранными инвесторами вложено 22,1 млн.долл. США и изъято 0,9 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).

Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 апреля 2019 составил 676,3 млн.долл.

Из стран ЕС вложено 521,6 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 154,7 млн.долл.

Инвестиции поступили из 67 стран мира.

В десятку основных краининвесторив, на которые приходится 89,9% общего объема прямых инвестиций, входят:

Кипр - 289,3 млн.долл.,

Великобритания - 84,0 млн.долл.,

Нидерланды - 75,2 млн.долл.,

Британские Виргинские Острова - 47,9 млн.долл.,

Швейцария - 33,5 млн.долл.,

Польша - 18,6 млн.долл.,

Франция - 17,1 млн.долл.,

Панама - 14,7 млн.долл .,

Белиз - 14,1 млн.долл.

Российская Федерация - 13,3 млн.долл.

Основные объемы прямых инвестиций сосредоточены

на предприятиях промышленности - 269,3 млн.долл .;

в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 124,6 млн.долл .;

в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 111,2 млн долл.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 апреля 2019 составил $ 8,8 млн.

Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.