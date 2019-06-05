Прямые инвестиции из офшоров в Харькове в десятки раз превышают прочие объемы инвестирования

Излюбленными объектами офшорных инвесторов являются банки и страховые компании, следом идет недвижимость – региональные статистики обновили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова.
Главное управление статистики в Харьковской области информирует.
В январе-марте 2019 в экономику области иностранными инвесторами вложено 22,1 млн.долл. США и изъято 0,9 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).
Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 апреля 2019 составил 676,3 млн.долл.
Из стран ЕС вложено 521,6 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 154,7 млн.долл.
Инвестиции поступили из 67 стран мира.
В десятку основных краининвесторив, на которые приходится 89,9% общего объема прямых инвестиций, входят:
Основные объемы прямых инвестиций сосредоточены
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 апреля 2019 составил $ 8,8 млн.
Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: