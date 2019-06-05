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05.06.2019  17:20   

Прямые инвестиции из офшоров в Харькове в десятки раз превышают прочие объемы инвестирования

Излюбленными объектами офшорных инвесторов являются банки и страховые компании, следом идет недвижимость – региональные статистики обновили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова.


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Главное управление статистики в Харьковской области информирует.

В январе-марте 2019 в экономику области иностранными инвесторами вложено 22,1 млн.долл. США и изъято 0,9 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).

Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 апреля 2019 составил 676,3 млн.долл.

Из стран ЕС вложено 521,6 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 154,7 млн.долл.

Инвестиции поступили из 67 стран мира.

В десятку основных краининвесторив, на которые приходится 89,9% общего объема прямых инвестиций, входят:

  • Кипр - 289,3 млн.долл.,
  • Великобритания - 84,0 млн.долл.,
  • Нидерланды - 75,2 млн.долл.,
  • Британские Виргинские Острова - 47,9 млн.долл.,
  • Швейцария - 33,5 млн.долл.,
  • Польша - 18,6 млн.долл.,
  • Франция - 17,1 млн.долл.,
  • Панама - 14,7 млн.долл .,
  • Белиз - 14,1 млн.долл.
  • Российская Федерация - 13,3 млн.долл.

Основные объемы прямых инвестиций сосредоточены

  •  на предприятиях промышленности - 269,3 млн.долл .;
  • в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 124,6 млн.долл .;
  • в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 111,2 млн долл.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 апреля 2019 составил $ 8,8 млн.

Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  инвестиции, харьков, прямые, статистика, коррупция
 
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