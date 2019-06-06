Главная Новости Экономика и промышленность Харьковская таможня неплохо заработала на растормаживании машин и табаке и курительных смесях
06.06.2019  11:12   

Харьковская таможня неплохо заработала на растормаживании машин и табаке и курительных смесях

Всего фискалы перечислили в бюджет более 5 млрд. гривен


// facebook

С начала 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 10%.

В мае текущего года Харьковской таможней ДФС перечислено более 1 млрд. гривен, что на 3,2% больше, чем в мае 2018 года.

Одновременно, среди основных товаров налогооблагаемого импорта произошло увеличение объемов ввоза по основным бюджетообразующим товарам:

- удобрения - увеличение таможенных платежей на 59,5 млн. грн .;

- средства наземного транспорта - увеличение таможенных платежей на 44,8 млн. грн .;

- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 16,6 млн. грн.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 11млн. 686 тыс. тонн грузов, 723 тыс. транспортных средств и 1 млн 684 тыс. граждан.

 

 

Источник:   ГУ ГФС Украины по Харьковской области
 Тэги:  таможня, евробляхи, харьков, машины, табак, удобрения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Экономика и промышленность Борьба с контрабандой на таможенных постах Харькова набрала новых оборотов 03.06 Криминал и происшествия Из Украины пытались вывезти 3,5 копейки в старинных монетах 30.05 Власть Выезд ребенка за границу: если не требуется разрешение второго родителя
 
 

Видео

В Харькове снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 