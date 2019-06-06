Харьковская таможня неплохо заработала на растормаживании машин и табаке и курительных смесях

Всего фискалы перечислили в бюджет более 5 млрд. гривен
С начала 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 10%.
В мае текущего года Харьковской таможней ДФС перечислено более 1 млрд. гривен, что на 3,2% больше, чем в мае 2018 года.
Одновременно, среди основных товаров налогооблагаемого импорта произошло увеличение объемов ввоза по основным бюджетообразующим товарам:
- удобрения - увеличение таможенных платежей на 59,5 млн. грн .;
- средства наземного транспорта - увеличение таможенных платежей на 44,8 млн. грн .;
- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 16,6 млн. грн.
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 11млн. 686 тыс. тонн грузов, 723 тыс. транспортных средств и 1 млн 684 тыс. граждан.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
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