06.06.2019 11:12

Харьковская таможня неплохо заработала на растормаживании машин и табаке и курительных смесях

Всего фискалы перечислили в бюджет более 5 млрд. гривен



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С начала 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 10%.

В мае текущего года Харьковской таможней ДФС перечислено более 1 млрд. гривен, что на 3,2% больше, чем в мае 2018 года.

Одновременно, среди основных товаров налогооблагаемого импорта произошло увеличение объемов ввоза по основным бюджетообразующим товарам:

- удобрения - увеличение таможенных платежей на 59,5 млн. грн .;

- средства наземного транспорта - увеличение таможенных платежей на 44,8 млн. грн .;

- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 16,6 млн. грн.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 11млн. 686 тыс. тонн грузов, 723 тыс. транспортных средств и 1 млн 684 тыс. граждан.