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06.06.2019  11:26   

Борьба с контрабандой на таможенных постах Харькова набрала новых оборотов

Количество фиксации нарушений, по сравнению с прошлым годом выросло на треть: нарушители таможенных правил выплатили более 100 тысяч штрафов.


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В направлении борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил сохраняется тенденция увеличения количества заведенных дел о нарушении таможенных правил.

С начала года таможней заведено 1 396 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 5млн. 220 тыс гривен, что на 377 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение мая 2019 заведено 306 новых дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 102 000 гривен, что на 73 дела больше, чем в мае 2018 года.

С начала года таможней рассмотрено 1510 дел о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 2 миллиона 687 000 гривен.

В течение мая 2019 таможней рассмотрено 344 текущих дела о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 596 000 гривен.

Источник:   ГУ ГФС Украины по Харьковской области
 Тэги:  контрабанда, таможня, харьков, посты, дело
 
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