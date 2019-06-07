07.06.2019 19:42

Харьковские газодобытчики вывели Украину в европейские лидеры

Украина впервые включена в всемирно известного индекса работающих буровых станков Baker Hughes GE Rig Count.



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Об этом сообщает Ассоциация газодобывающих компаний.

Согласно отчету, наша страна занимает лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.

По состоянию на май, в Европе работало 186 буровых станка (44 -морские платформы), из них почти половина - 84 - бурили в Украине. Например, вслед за Украиной в рейтинге идут Турция (20 работающих станков) и Великобритания (16).

В прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа, 90% объемов бурения пришлось на Харьковщину и восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более 3 км, достигая 6 км и более.

Индекс Rig Count проводится ведущей американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes с 1944 года. В мире он считается значимым показателем активности нефтегазодобывающей промышленности и главным барометром потребления и спроса углеводородов. Статистические данные индекса публикуются в ведущих экономических изданиях и включены во многие отраслевых отчетов.

Отмечается, что за последние три года Украина провела важные реформы в отечественном газодобычи, что отразилось в улучшении регуляторного поля и модернизации профильного законодательства.

«Эти изменения уже замечают не только украинские, но и иностранные инвесторы - наша страна становится все более привлекательной в их глазах. Включение Украины индексу B HGE Rig Count является чрезвычайно важным, ведь показывает оживление на отечественном рынке и служит хорошим индикатором для прихода в Украину ведущих газодобывающих и сервисных компаний», - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.