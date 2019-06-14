Фискалы сгущают тучи над харьковскими фермерами

Сельхозпроизводители должны оформлять наемных работников
В Украине продолжается операция «Урожай-2019».
Ее цель - обеспечение полноты начисления и уплаты налогов юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и гражданами, являющимися собственниками земельных участков и собственными силами обрабатывают такие земельные участки для получения дохода.
Особый акцент работники фискальной службы делают на предубеждении схем уклонения от налогообложения, выявлении и регистрации неоформленных наемных работников и легализации их заработной платы.
В связи с этим, ГУ ГФС в Харьковской области напоминает сельхозпроизводителям и фермерам, наемный работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления в территориальные органы Государственной фискальной службы.
Сообщение о принятии работника на работу подается в территориальные органы ГФС по месту учета работодателя как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование одним из следующих способов:
Сообщение о принятии работника на работу подается до начала работы работника по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 №413.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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