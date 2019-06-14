14.06.2019 15:20

Фискалы сгущают тучи над харьковскими фермерами

Сельхозпроизводители должны оформлять наемных работников



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В Украине продолжается операция «Урожай-2019».

Ее цель - обеспечение полноты начисления и уплаты налогов юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и гражданами, являющимися собственниками земельных участков и собственными силами обрабатывают такие земельные участки для получения дохода.

Особый акцент работники фискальной службы делают на предубеждении схем уклонения от налогообложения, выявлении и регистрации неоформленных наемных работников и легализации их заработной платы.

В связи с этим, ГУ ГФС в Харьковской области напоминает сельхозпроизводителям и фермерам, наемный работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления в территориальные органы Государственной фискальной службы.

Сообщение о принятии работника на работу подается в территориальные органы ГФС по месту учета работодателя как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование одним из следующих способов:

средствами электронной связи с использованием электронной цифровой подписи ответственных лиц;

на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Сообщение о принятии работника на работу подается до начала работы работника по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 №413.