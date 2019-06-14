14.06.2019 15:59

В преддверие июньской жары в Харькове больше всего дорожали вода и канализация

Региональные статистики скурпулезно записали и обнародовали основные товары и услуги, раскачивающие индекс инфляции.



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Индекс инфляции в Харькове продолжают накручивать рост цен на коммунальные тарифы и топливо. Так цена за поставку воды в дома харьковчан и услуги по водоотведению в 7 раз превысили не только средний индекс инфляции по региону, но и рост цен на комерческую бутылированную воду и безалкогольные напитки..

В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Харьковской области выросли в среднем на 1%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, выросли цены на:

фрукты – на 6,1%;

овощи - иа 4,6%;

табачные изделия - на 2,2%;

мясо и мясопродукты, сахар, кисломолочную продукцию, крупы гречневые на 1,6-1,3%;

масло, макаронные изделия, хлеб, молоко, рыбу и продукты из рыбы на 0,9-0,5%.

алкогольные напитки - на 0,8%.

Подешевели:

яйца - на 16,7%;

сало, сыр и мягкий сыр (творог), молочные продукты - на 4,3-0,5%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,6% вызвано подорожанием топлива и масел на 4,8%.

Снижение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,7% произошло за счет снижения цен на природный газ на 7,3%. Вместе с тем, тарифы на водоснабжение повысились на 7,1%, канализацию - на 6,4%.

Индекс потребительских цен в Харьковской области в мае 2019 по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6% (в Украине - 100,7%).