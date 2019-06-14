В преддверие июньской жары в Харькове больше всего дорожали вода и канализация

Региональные статистики скурпулезно записали и обнародовали основные товары и услуги, раскачивающие индекс инфляции.
Индекс инфляции в Харькове продолжают накручивать рост цен на коммунальные тарифы и топливо. Так цена за поставку воды в дома харьковчан и услуги по водоотведению в 7 раз превысили не только средний индекс инфляции по региону, но и рост цен на комерческую бутылированную воду и безалкогольные напитки..
В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Харьковской области выросли в среднем на 1%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.
В частности, выросли цены на:
Подешевели:
Повышение цен на транспорт в целом на 1,6% вызвано подорожанием топлива и масел на 4,8%.
Снижение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,7% произошло за счет снижения цен на природный газ на 7,3%. Вместе с тем, тарифы на водоснабжение повысились на 7,1%, канализацию - на 6,4%.
Индекс потребительских цен в Харьковской области в мае 2019 по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6% (в Украине - 100,7%).
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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давл.:
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