Благодаря интернет-торговле легальный сегмент непродовольственного рынка Харькова рос в 30 раз быстрее продовольственного (ИНФОГРАФИКА)

Незначительная инфляция подтверждает неожиданный рост благополучия – харьковчане стали чаще, чем продукты, покупать
Объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-марте 2019 составил 13 млрд. 480 млн.грн и увеличился против соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах на 6,8%.
Объемы продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах увеличились на 0,4%, а по товарам непродовольственной группы - на 12,9%.
В фактических ценах объемы розничного товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров составляли 6 325,8 млн.грн и 7 154,2 млн.грн соответственно.
В структуре розничного товарооборота доля продажи продовольственных товаров в январе-марте 2019 составила 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1%.
Информацию по розничной торговле в разрезе товарных групп приведены в приложениях.
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