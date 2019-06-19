Главная Новости Экономика и промышленность Новая харьковская налоговая начнет работу в ближайшие недели с открытия новых счетов ЕСВ
19.06.2019  14:50   

Новая харьковская налоговая начнет работу в ближайшие недели с открытия новых счетов ЕСВ

Главное управление ДФС в Харьковской области напоминает, что с 2 мая 2019 действуют новые счета для уплаты единого социального взноса.


// facebook

Государственная налоговая служба (ГНС), которую создают в рамках разделения Государственной фискальной службы (ГФС), полноценно заработает в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает Лига.Финансы.

Ранее Сергей Верланов представил стратегию развития ведомства. Ключевыми акцентами налоговой службы определены – рискоориентированость работы, всестороннее содействие плательщикам налогов и увеличение электронных услуг, демилитаризация подразделений налоговой, конкурсный подход к формированию кадрового состава службы, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами – к примеру, таможней.

Напомним, конкурс на главу Государственной таможенной службы заблокирован судом уже два месяца.

Обращаем внимание, что уплаченная сумма ЕСВ на старые счета, действовавших до 2 мая т.г., считается несвоевременно уплаченной с последующим начислением штрафной санкции и пени.

Реквизиты новых счетов размещены на сайте «Территориальные органы ДФС в Харьковской области в разделе« Бюджетные счета », а также в Центрах обслуживания плательщиков при налоговых инспекциях.

В случае ошибочной уплаты сумм ЕСВ на нарушение счет средства возвращаются исключительно на основании заявления плательщика о такой возврат. К заявлению прилагается оригинал или заверенная плательщиком копия расчетного документа.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, счета, харьков, конкурс, реформа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Власть С 1 июля харьковчане должны уплатить налог ни «излишки» жилплощади: как рассчитать и куда платить 19.06 Криминал и происшествия Фискалы обнаружили очередную партию «левого» элитного алкоголя (ФОТО) 14.06 Экономика и промышленность Фискалы сгущают тучи над харьковскими фермерами
 
 

Видео

Сегодня, 19 июня, состоится сессия Харьковского городского совета. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 