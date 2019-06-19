19.06.2019 14:50

Новая харьковская налоговая начнет работу в ближайшие недели с открытия новых счетов ЕСВ

Главное управление ДФС в Харьковской области напоминает, что с 2 мая 2019 действуют новые счета для уплаты единого социального взноса.



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Государственная налоговая служба (ГНС), которую создают в рамках разделения Государственной фискальной службы (ГФС), полноценно заработает в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает Лига.Финансы.

Ранее Сергей Верланов представил стратегию развития ведомства. Ключевыми акцентами налоговой службы определены – рискоориентированость работы, всестороннее содействие плательщикам налогов и увеличение электронных услуг, демилитаризация подразделений налоговой, конкурсный подход к формированию кадрового состава службы, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами – к примеру, таможней.

Напомним, конкурс на главу Государственной таможенной службы заблокирован судом уже два месяца.

Обращаем внимание, что уплаченная сумма ЕСВ на старые счета, действовавших до 2 мая т.г., считается несвоевременно уплаченной с последующим начислением штрафной санкции и пени.

Реквизиты новых счетов размещены на сайте «Территориальные органы ДФС в Харьковской области в разделе« Бюджетные счета », а также в Центрах обслуживания плательщиков при налоговых инспекциях.

В случае ошибочной уплаты сумм ЕСВ на нарушение счет средства возвращаются исключительно на основании заявления плательщика о такой возврат. К заявлению прилагается оригинал или заверенная плательщиком копия расчетного документа.