Новая харьковская налоговая начнет работу в ближайшие недели с открытия новых счетов ЕСВ

Главное управление ДФС в Харьковской области напоминает, что с 2 мая 2019 действуют новые счета для уплаты единого социального взноса.
Государственная налоговая служба (ГНС), которую создают в рамках разделения Государственной фискальной службы (ГФС), полноценно заработает в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает Лига.Финансы.
Ранее Сергей Верланов представил стратегию развития ведомства. Ключевыми акцентами налоговой службы определены – рискоориентированость работы, всестороннее содействие плательщикам налогов и увеличение электронных услуг, демилитаризация подразделений налоговой, конкурсный подход к формированию кадрового состава службы, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами – к примеру, таможней.
Напомним, конкурс на главу Государственной таможенной службы заблокирован судом уже два месяца.
Обращаем внимание, что уплаченная сумма ЕСВ на старые счета, действовавших до 2 мая т.г., считается несвоевременно уплаченной с последующим начислением штрафной санкции и пени.
Реквизиты новых счетов размещены на сайте «Территориальные органы ДФС в Харьковской области в разделе« Бюджетные счета », а также в Центрах обслуживания плательщиков при налоговых инспекциях.
В случае ошибочной уплаты сумм ЕСВ на нарушение счет средства возвращаются исключительно на основании заявления плательщика о такой возврат. К заявлению прилагается оригинал или заверенная плательщиком копия расчетного документа.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
влажн.:
давл.:
ветер: