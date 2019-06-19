19.06.2019 16:23

Харьковчанам осталось менее 2 недель до повышения зарплаты

С 1 июля 2019 индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.



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1 июля 2019 будут установлены новые размеры прожиточного минимума (Закон Украины от 23.11.2018 г.. № 2629-VIII "О государственном бюджете Украины на 2019»).

Так, с 01.07.2018 г.. Прожиточный минимум на одного человека увеличится и составит - 1936 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет таким:

детям до 6 лет - 1699 грн;

детям в возрасте от 6 до 18 лет - 2118 грн;

трудоспособным лицам - 2007 грн;

лицам, утративших трудоспособность - 1564 грн.

Это повлияет, в частности, размеры социальных выплат, минимальных пенсий, индексации денежных доходов.

Так, зарплата работников подлежит индексации в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица. То есть с 1 июля 2019 индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.

Следующее повышение прожиточного минимума запланировано с 1 декабря 2019 года.