Харьковчанам осталось менее 2 недель до повышения зарплаты

С 1 июля 2019 индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.
1 июля 2019 будут установлены новые размеры прожиточного минимума (Закон Украины от 23.11.2018 г.. № 2629-VIII "О государственном бюджете Украины на 2019»).
Так, с 01.07.2018 г.. Прожиточный минимум на одного человека увеличится и составит - 1936 грн.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет таким:
Это повлияет, в частности, размеры социальных выплат, минимальных пенсий, индексации денежных доходов.
Так, зарплата работников подлежит индексации в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица. То есть с 1 июля 2019 индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.
Следующее повышение прожиточного минимума запланировано с 1 декабря 2019 года.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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ветер: