В Харькове поделятся опытом решения проблем ИТ-бизнеса

Несмотря на яркие перспективы, отечественный рынок ИТ ежедневно сталкивается со многими вызовами: конкуренция, борьба за лучших специалистов, риск исчезновения модели ФОТ, произвола правоохранительных органов, трудоустройство иностранцев, проверки налоговых служб и тому подобное. Это и многое другое является настоящим болью для современного ИТ бизнеса, .

На семинары обсуждаются темы:

- «ФЛП-5» и другие законопроекты для IT в Раде - чего ожидать при новом Президенте? ;

- «Маски-шоу стоп-3» и как быть готовым в 3-х практических ситуациях (звонок, визит, обыск)

- Проверки Государственной службы по труду в ИТ секторе;

- Структурирование ИТ-бизнеса в Украине: преимущества и недостатки различных моделей функционирования ИТ-компаний;

- Структурирование договорных отношений при разработке IT-продукта с аспекта права интеллектуальной собственности;

- Новости по трудоустройству иностранных программистов в Украине / Опционные контракты для ключевых людей компании / закопроект на выведен капитал.