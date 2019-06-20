20.06.2019 15:15

Харьковчане на четверть увеличили оплату единого социального взноса

На новые счета в мае поступило более миллиарда гривен.



://kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что в январе-мае 2019 плательщики региона уплатили 5 млрд. 927,9 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 млрд. 134,3 млн. грн. (+ 23,7% ).

В мае 2019 ЕСВ поступило 1 млрд. 184,4 млн. грн. По сравнению с маем прошлого года сумма увеличилась на 203,5 млн. грн. (+ 20,7%).

В фискальном ведомстве Харьковщины отмечают, что нелегальная работа снижает доходы Пенсионного фонда и фондов социального страхования.

Очень важно, чтобы граждане осознавали необходимость легального трудоустройства, которое дает право на получение социальных гарантий в случае потери трудоспособности, права на отпуск, на субсидию, а в будущем - на достойное пенсионное обеспечение.