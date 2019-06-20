Харьковчане на четверть увеличили оплату единого социального взноса

На новые счета в мае поступило более миллиарда гривен.
В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что в январе-мае 2019 плательщики региона уплатили 5 млрд. 927,9 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1 млрд. 134,3 млн. грн. (+ 23,7% ).
В мае 2019 ЕСВ поступило 1 млрд. 184,4 млн. грн. По сравнению с маем прошлого года сумма увеличилась на 203,5 млн. грн. (+ 20,7%).
В фискальном ведомстве Харьковщины отмечают, что нелегальная работа снижает доходы Пенсионного фонда и фондов социального страхования.
Очень важно, чтобы граждане осознавали необходимость легального трудоустройства, которое дает право на получение социальных гарантий в случае потери трудоспособности, права на отпуск, на субсидию, а в будущем - на достойное пенсионное обеспечение.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
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