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20.06.2019  16:03   

В Харькове стартовал сезон ранних арбузов

Первые херсонские арбузы урожая 2019 могут стали появляться в супермаркетах и до конца недели могут появиться на рынках Харькова.


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По данным аналитиков, рынок отреагировал на появление первых партий арбузов снижением цены с 25 грн/кг (€0,86 за кг) до 15 грн/кг (€0,51 за кг).

Согласно сообщению, в текущем году площадей под ранним арбузом стало меньше. Украинские производители сократили их в связи с понижением цен на указанную продукцию в прошлом году. Ситуация с богарными арбузами, которые начнут собирать в конце июля, — противоположная. Площади под ними увеличились благодаря рекордно высоким ценам прошлого сезона.

«Прошлый год показал насколько погода может скорректировать планы производителей и трейдеров. Год назад сезон начался на 7-10 дней раньше благодаря теплой весне и своевременным началом лета, и уже к середине июля цены достигли самых низких показателей. В августе в связи с продолжительными дождями на юге цены достигли рекордных показателей, хотя обычно именно в этот период они являются самыми низкими. Но, несмотря на все препятствия, Украине в прошлом сезоне удалось экспортировать крупнейший за последние 4 сезона объем арбузов — 19 тыс. т. Надеемся в этом сезоне увидеть очередной рекорд», — отметила руководитель департамента «Маркетинг-Аналитика» Оптового Рынка «Шувар» Татьяна Гетьман.

По словам специалиста по развитию плодоовощного рынка проекта UHBDP Валерия Федоренко, при благоприятных погодных условиях, Украина имеет все шансы собрать в текущем сезоне один из лучших урожаев богарных арбузов и обновить рекорд по экспорту.

«Большой урожай может способствовать снижению внутренней цены, но благодаря этому мы сможем быть более конкурентоспособными на рынке Польши и Прибалтики. Наибольший объем арбузов мы обычно экспортируем именно в августе», — добавил Валерий Федоренко.

Источник:   латифундист
 Тэги:  арбузы, харьков, сезон, продажа, ранние
 
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