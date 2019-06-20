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20.06.2019  17:22   

Харьковские аудиторы в январе-мае обеспечили возмещение потерь на сумму 9,5 млн. грн.

Специалисты Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в течение января-мая 2019 обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на рекордную сумму - сообщается на официальной странице украинского кабмина.


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По результатам проведенных государственных финансовых аудитов объекты контроля учли 132 предложения и рекомендации.

По результатам мероприятий государственного контроля органы местной власти и самоуправления, руководители объектов контроля и их вышестоящие органы приняли 24 управленческих решения.

За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 116 человек, к дисциплинарной и материальной - 26 человек, из должностей освобождены 2 должностных лиц.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 26 случаях применены финансовые санкции в виде: остановки операций с бюджетными средствами, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры инициировано предъявление 13 гражданских исков, в суд предъявлено два иска на общую сумму 1,7 млн. грн.

В правоохранительные органы передано 18 материалов ревизий, по результатам рассмотрения которых начато 6 досудебных расследований.

Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено 2 информации о выявленных операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму 16,1 млн грн.

Источник:   КМУ
 Тэги:  аудит, харьков, власть, контроль
 
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