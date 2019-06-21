21.06.2019 15:50

Харьковские фискалы нагрянули на рынок «1-й километр» (ФОТО)

Специалисты ГУ ДФС в Харьковской области провели встречу с реализаторами сельскохозяйственной продукции на оптовом рынке, и с руководством торговой площадки.



// facebook

В ходе мероприятия обсудили целый ряд важных вопросов.

Среди них: необходимость официального трудоустройства наемных работников, порядок отчетности при осуществлении сельхоздеятельности, правильность исчисления земельного налога и ЕСВ, нюансы применения 4 группы единого налога.

Особый акцент при проведении операции «Урожай-2019» налоговики делают именно на разъяснительной работе.

«Меры, которые осуществляет Главное управление ДФС области в рамках операции« Урожай-2019 », прежде всего, направлены на обеспечение детенизации аграрного сектора экономики, в частности, при расчете налогов Сельхозники и построении взаимоотношений между работодателем и наемным работником. В результате этой работы планируется увеличение поступлений в бюджеты страны и территориальных общин, а также обеспечение социальной защищенности работников », - рассказала начальник управления коммуникаций ГУ ДФС в Харьковской области Яна Чуб.

Следует отметить, что Харьковская область является одним из лидеров сельскохозяйственного производства в стране.

Так, только на 4 «аграрной» группе по единому налогу работает около 1,5 тысячи юридических лиц.

«Мы понимаем важность работы, которую проводят налоговики, и благодарны им за организацию разъяснительных мероприятий. Мы совместно пришли к договоренности обустроить специальный стенд, на котором размещать информацию от ДФС. Также для наших предпринимателей очень важно своевременное информирование о возникновении задолженности по уплате налогов и ЕСВ. В этом заинтересованы и налоговики, и мы », - отметил директор рынка« первый километр » Владимир Павлов.

Среди вопросов, которые больше всего волновали участников мероприятия - избрание системы налогообложения.

Как отметила заместитель начальника управления коммуникаций Ирина Васильева, на сегодня законодательные нормы предоставляют возможность быть фермером как юридическому лицу, так и предпринимателю. Так, с прошлого года ФОПы получили возможность работать на едином налоге, выбрав 4 группу.

Налоговики рассказали об условиях избрания «аграрной» группы и акцентировали внимание на уплате единого социального взноса.

В частности, на недопущении возникновения долга по ЕСВ и изменении счетов, на которые осуществляются платежи.

«Обращаю внимание всех субъектов хозяйствования, со 2 мая счета по ЕСВ изменен. С действующими счетами можно ознакомиться на суб-сайте ДФС. В случае, же когда деньги «ушли» на неправильный или старый счет, необходимо написать заявление и обратиться в орган ДФС », - рассказал заместитель начальника управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Харьковской области Вячеслав Даценко.

В свою очередь, заместитель начальника отдела погашения долга с физических лиц и задолженности по ЕСВ управления погашения долга ГУ ДФС в Харьковской области Оксана Викторова рассказала о мерах, которые внедряет государственная фискальная служба с целью погашения долга по налогам и ЕСВ, в частности, ограничения должника в праве выезда за границу.

В конце мероприятия предприниматели имели возможность получить индивидуальные консультации.